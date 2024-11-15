15/11/2024 10:28

【數據解讀】統計局：國內有效需求偏弱，經濟回升基礎待鞏固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》內地10月規模以上工業增加值同比增長5.3%，遜預期；10月社會消費品零售總額同比增速4.8%，創8個月新高，勝預期，10月全國城鎮調查失業率以及31個大城市城鎮調查失業率均為5%，同創四個月新低。



國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉在國新辦發布會表示，10月份隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，國民經濟運行穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。下階段，加力推進一攬子增量政策落地落實，鞏固和增強經濟回升向好態勢，努力完成全年經濟社會發展目標任務。