15/11/2024 11:04

【數據解讀】統計局：股市、樓市交易活躍，市場信心得到提振

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉在國新辦發布會表示，10月份除生產需求主要指標明顯回升外，市場信心得到提振，主要體現在股市、樓市交易活躍，企業和消費者的預期改善。



從房地產市場來看，新房銷售改善、二手房交易明顯增加、市場活躍度提升。1-10月份全國新建商品房銷售面積、銷售額累計降幅比1-9月份分別收窄1.3和1.8個百分點。其中10月份當月改善幅度之大，為今年以來的首次。





從資本市場看，也呈現顯著回暖態勢。10月份滬深兩市股票成交量和成交額同比增長幅度都在1.5倍左右，增速回升幅度之大，也為今年以來的首次。從經營主體預期看，10月份製造業採購經理指數為50.1%，比上月上升0.3個百分點，是今年5月份以來製造業PMI首次回升到擴張區間。從消費者預期看，消費者信心指數比上月回升1.2個百分點，為連續六個月回落之後的首次回升。這些變化將極大激發市場活力，推動經濟回升向好。