15/11/2024 11:32

【數據解讀】統計局：10月數據增強實現全年經濟發展目標信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉在國新辦發布會表示，前三季度GDP同比增長4.8%，為實現全年發展目標奠定了堅實基礎。從9、10月份經濟運行變化來看，特別是從10月份來看，進一步增強了實現全年經濟發展目標的信心。



*服務業生產指數連續兩個月在加快*



付凌暉表示，從10月份的主要指標來看，服務業明顯回升，10月份服務業生產指數同比增速比上月加快1.2個百分點，10月份增速是今年以來最高的增速，是連續兩個月在加快。其中受相關政策帶動，金融業生產指數加快3.7個百分點，房地產業生產指數這個月同比增長0.8%，實現了從去年6月以來的首次由降轉增。



市場銷售在加快，在消費品以舊換新政策、國慶假期和「雙十一」促銷活動提前等有利因素帶動下，10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%，比上月加快1.6個百分點，其中商品零售額增長加快1.7個百分點。隨著市場需求的回暖，也帶動了企業產銷銜接的改善。10月份規模以上工業產品產銷率97.3%，比上月回升1.3個百分點，達到今年以來的次高水平。同時，在「兩重」建設推動下，1-10月基礎設施投資出現回升，同比增長4.3%，比1-9月加快。



此外，一攬子增量政策舉措密集推出、穩步落地。10月份是增量政策推出後的第一個月，從當月情況看，政策成效開始顯現，主要經濟指標明顯回升，特別是「兩新」「兩重」政策相關的汽車、家電、文化辦公用品銷售大幅度增長，水利、生態保護、道路等基礎設施投資也在穩步回升。下階段，隨著各項政策措施的落地見效，政策組合效應會進一步顯現，經濟運行中的積極因素和有利條件會不斷增多，為四季度經濟回升向好提供有力支撐。