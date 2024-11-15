15/11/2024 11:49

【數據解讀】統計局：針對PPI低迷態勢，要進一步擴大國內需求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》10月份工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.9%，降幅比上個月略有擴大。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，受到國際大宗商品價格下行輸入性因素和國內擴大需求政策拉動的共同作用下，10月份的PPI保持基本穩定，一些領域的價格還出現了止跌回升跡象。下階段，針對PPI低迷態勢，要積極發揮各項政策效能，進一步擴大國內需求，同時深化供給側結構性改革，強化創新驅動，大力推動產能調整，促進產需高水平動態平衡，帶動價格企穩回升，改善企業效益，增強經營主體信心，促進經濟持續健康發展。



*10月汽車製造業價格同比下降3.1%，降幅擴大*



他指出，受國際原油價格波動下行對中國的輸入性影響，以及國內部分行業競爭加大作用，10月份工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.9%，降幅比上個月略有擴大。其中，受到國際輸入性因素影響較大的部分行業價格降幅比較大，主要是能源方面，10月份石油和天然氣開採業價格下降14.6%，石油、煤碳及其他燃料加工業價格下降13.9%，降幅均比上個月擴大4.5個百分點。同時，國內部分行業的技術進步在加快，市場競爭壓力較大，價格降幅有所擴大，也一定程度影響了PPI。10月份，汽車製造業價格同比下降3.1%，降幅比上月擴大0.8個百分點。

盡管10月份同比價格降幅略有擴大，但隨著一攬子增量政策加快推出，對相關行業需求擴大效果有所顯現，帶動相關價格出現積極變化，比如鋼鐵、水泥價格出現止跌回升。10月份黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲3.4%，連續4個月環比下降後首次上漲。非金屬礦物制品業價格環比上漲0.4%，為連續3個月環比下降後的首次上漲。