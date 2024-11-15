15/11/2024 12:52

中銀香港提款卡現可支援綁定銀聯雲閃付APP

《經濟通通訊社15日專訊》中銀香港(02388)與銀聯國際宣布，中銀香港提款卡由即日起可支援綁定雲閃付APP，客戶在綁定中銀卡後，可利用雲閃付二維碼於港澳超過19萬家、內地約 3000萬家，以及海外地區約800萬家商戶即時付款，享受跨區域的移動支付便利，同時亦可在內地及香港使用乘車碼乘搭指定公共交通工具。如綁定雲閃付APP的中銀卡同時連結港幣及人民幣賬戶，內地交易以人民幣結算，香港及海外交易則以港幣結算，讓客戶盡享雙幣結算的靈活便捷，節省匯率差額。

中銀香港個金產品副總經理張穎思表示，截至2024年9月，中銀卡客戶經銀聯網絡進行的刷卡消費筆數按年增長兩成，反映中銀卡客戶對支付消費的需求增加。該行現支援中銀卡綁定雲閃付APP，憑藉銀聯龐大的網絡擴闊提款卡產品的支付場景及領域，照顧中銀卡客戶的本地消費需要之餘，更方便他們在內地及海外輕鬆進行電子支付。

銀聯國際總監兼香港分公司總經理李鵬林表示，銀聯是現時香港市場唯一為提款卡持卡人提供二維碼支付服務的國際卡品牌，於港澳提款卡市場所佔份額超過90%，一直致力協助提款卡發卡機構達至可持續發展模式。(bi)