15/11/2024 13:52

【零售債券】陳茂波：發行基礎建設零售債券推動市民「參與感」

《經濟通通訊社15日專訊》政府今天公布發行基礎建設零售債券予香港居民認購。財政司司長陳茂波在社交平台發文指，這次發行基礎建設零售債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」，另一方面亦為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

他相信，這次發行的債券，也將進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展。

他提到，在今年《財政預算案》中公布，本年度會發行200億元零售債券，港府會視乎認購反應，可酌情將目標發行額最多上調至250億港元。本批債券是基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資。政府會每年公布募得資金的分配情況。(cl)