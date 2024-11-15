15/11/2024 16:33

《本港經濟》第三季按年增1.8%，政府修訂全年預測至2.5%

《經濟通通訊社15日專訊》政府公布，今年第三季實質本地生產總值(GDP)按年增長1.8%，上一季升幅為3.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌1.1%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。以上數字均與預先估計相同。



考慮到今年首三季的實際數字以及全球和本地情況的最新發展後，政府將今年全年實質本地生產總值增長預測由月8覆檢時的2.5%-3.5%修訂至2.5%。政府將繼續密切留意情況。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎2.4%-2.8%，平均約為2.6%。



*政府料香港經濟在今年餘下時間繼續保持動力*



政府指，儘管最近外圍環境變得更具挑戰，預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。



*基本通脹率預測向下修訂至1.1%*



今年第三季基本消費物價通脹整體上維持輕微。外出用膳及外賣價格的按年升幅放緩。私人房屋租金升幅維持輕微。電力價格繼續錄得明顯跌幅。其他主要組成項目承受的價格壓力普遍可控。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.1%，上一季的升幅為1%。同時，整體綜合消費物價指數在第三季按年上升2.4%，上一季為1.2%。第三季整體通脹大幅高於基本通脹，是由於政府在季內沒有提供差餉寬減，電費補貼亦較去年同期少。



通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟繼續增長或會為本地成本帶來一些輕微上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。考慮到今年首三季的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由8月覆檢時的1.3%及1.9%向下修訂至1.1%及1.7%。(cl)