15/11/2024 19:29

《再戰明天》美國公布NAHB房屋市場指數，小米公布業績

《經濟通通訊社15日專訊》美國公布NAHB房屋市場指數，及小米公布業績，料為下周一（18日）市場焦點。



*歐洲央行首席經濟學家發表講話，本港公布失業率*



各國重要經濟活動方面，G20峰會舉行（至19日）。澳洲央行助理總裁肯特發表講話。下周一本港時間4:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在第27屆歐洲金融周致開幕詞。晚上9:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。10:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發言。



數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布10月失業率。6:00pm，歐元區公布9月貿易收支。11:00pm，美國公布11月NAHB房屋市場指數，料由43降至42。



在本港，明日公布業績的公司有:攜程集團－S(09961)等。



下周一公布業績的公司有:小米集團-W(01810)等。



下周二（19日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)、金山軟件(03888)、小鵬汽車-W(09868)、微博-SW(09898)等。



下周三（20日）公布業績的公司有:快手-W(01024)、蔚來-SW(09866)等。



下周四（21日）公布業績的公司有:百度集團-SW(09888)等。



下周五（22日）公布業績的公司有:東方企控集團(00018)、HYPEBEAST(00150)、大凌集團(00211)、華信地產財務(00252)、景福集團(00280)、美建集團(00335)、星光集團(00403)、大昌微綫集團(00567)、怡邦行控股(00599)、普達特科技(00650)、環科國際(00657)、威雅利(00854)、翠華控股(01314)、美捷滙控股(01389)、亞積邦租賃(01496)、煜榮集團(01536)、劍虹集團控股(01557)、杭品生活科技(01682)、歐化(01711)、晉景新能(01783)、METASPACEX(01796)、南旋控股(01982)、敏華控股(01999)、達豐設備(02153)、KFM金德(03816)、LFG投資控股(03938)等。



此外，明日邁富時(02556)將有基石投資者持股解禁，下周日泓盈城市服務(02529)將有基石投資者持股解禁。(wa)