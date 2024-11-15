15/11/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.8731 -5.714 一周 4.02774 -1.94 兩周 4.08536 +3.536 一個月 4.14119 +0.208 兩個月 4.34262 +1.845 三個月 4.34048 +1.631 六個月 4.19095 +0.66 一年 4.13191 +2.197

《經濟通通訊社15日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟強勁，聯儲局毋須急於減息，港元拆息今日普遍微升，其中，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報4.14119厘，見兩周新高，但隔夜息回落5基點至3.8731厘。反映銀行資金成本的三個月拆息連升七天，報4.34048厘，為10月10日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.19095厘和4.13191厘。港元匯價今早在7.7790-7.7836之間上落，最新報7.7824，較前收市升0.01%。較早時，美國公布的生產價格指數上揚，反映通脹可能頑強。美國上周首次申領失業人數回落，反映就業市道良好。鮑威爾表示，美國經濟持續增長、加上通脹率仍高於2%的目標水平，因此不急於減息。鮑威爾發表言論後，市場對減息預期降溫，據芝商所FedWatch工具顯示，投資者預料下月減息四分之一厘的機率，由前一日的八成三降至不足六成。(cl)資料來源：香港銀行公會