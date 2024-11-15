15/11/2024 10:56

《市場展望》巴克萊：全球經濟負面風險漸退，中國將再推刺激政策

《環富通基金頻道15日專訊》巴克萊研究團隊發表環球市場展望報告指，隨著特朗普即將就職，其政策議程應會主導未來幾個月的金融市場動向。特朗普政府將就放寬監管和移民政策改革採取即時性行動。延長稅收減免政策以及關稅政策的具體細節會在第二季度末，甚至更遲才公布。減慢新移民入境將是主要與移民相關的經濟舉措。預計美國每年將遣返約40萬至50萬無證移民，而非選舉期間提到的「數百萬」。



*美儲局明年或只減息50基點，歐央行減息行動更快*



央行行動穩中求進，聯儲局和歐洲主要央行將繼續維持寬鬆的貨幣政策，但美國經濟保持韌性，而且關稅對商品通脹造成一些壓力，因此預計聯儲局在2025年可能只會下調利率50個基點，同時將在今年12月減息。上周鮑威爾表示，FOMC仍認為政策過於緊縮；而需要有非常強勁的市場數據才能令聯儲局在下次會議上按兵不動。歐央行的減息行動將更快，預計到2025年中期將存款利率降至2%。

儘管存在關稅風險，但目前其他負面風險相對逐漸消退。選舉後的不確定性已有所緩解；雖然中東爆發衝突超過一年，但油價並未受到顯著影響；西方國家的失業率仍保持在低位。預計全球經濟在今年錄得3.2%的增長，2025年增長為3%。



*料中國再推5至10萬億財政刺激計劃，並分階段實施*



9月底，中國政策轉向重新燃起投資者興趣，大幅提振中國境內投資者情緒。整體來看，中國一系列政策出台具有重要意義，加強了各部委之間的協調並提供了更多前瞻性指導。但中國仍有可能以漸進的方式推出反周期刺激政策，而非市場所尋求的「火箭筒」式大規模刺激。在11月全國人大常委會上公布的當前的財政刺激方案，仍然側重於降低風險和為經濟增長築底，而不是採取新的刺激政策和加快增長。

儘管特朗普當選增加經濟增長的下行壓力，但美國如何以及何時頒布貿易和關稅政策仍是未知之數。預計中國將再推出5至10萬億元的財政刺激計劃，並將分階段實施。促進需求和消費的政策更有可能和更廣泛的目標例如人口結構和社會保障等目標聯繫起來。

財政政策仍有調整空間。首先中國儲蓄率較高，家庭儲蓄高達150萬元，公眾對主權信貸有信心，因此讓政府有足夠的能力在不大幅提高利率的情況下發行更多債券。其次，要更全面地評估中國的財政空間，需要同時評估公共部門資產負債表的資產和負債兩方面。此外，中國還有空間可以調動公共部門資產來釋放財政空間和刺激政策。

具體來看，2025年可能推出的財政方案可能包括：1）設立規模為1至2萬億元的股票市場穩定基金；2）設立1至2萬億元的專項基金，用於支持具有重大戰略意義的項目，例如能源、交通等重大基礎設施項目和高科技製造業投資項目；3）投入1至2萬億元支持消費，可能的形式包括更多消費補貼、向弱勢群體發放現金以及與廣泛目標相關的政策，如人口相關（例如為多孩家庭給予更多補貼來鼓勵生育，並在養老、醫療和教育等領域提供更多支持）；4）1至3萬億元中央政府主導的房地產穩定基金，在此之前，預計政府將正式批准部分年度地方政府專項債，用於購買閒置土地和存量商品房，並支持棚戶區改造；5）向大型銀行注資一萬億元人民幣（已經批准，但尚未正式推出）。



*中經會或釋放財策加碼訊號，料人行再減息30基點*



中國政府可能在12月中旬召開的中央經濟工作會議上釋放財政政策加碼的訊號。基於基本預測，中國將在明年3月的全國人大會議宣布：1）將2025年的財政赤字率從2024年的GDP的3%水平提高到3.5至4%；2）將2025年的地方專項債券額度從2024年的3.9萬億元提高到4至4.5萬億元；3）批准增發1至2萬億元（特別）國債以實施財政刺激，支持消費和戰略性重要項目。

除財政政策之外，維持先前的貨幣政策預測，預計中國人民銀行將再次減息30個基點，即在2025年中之前，將7天期逆回購操作利率降至1.2%（繼在2024年7月至9月減息30個基點之後），並預計存款準備金率將下調200至300個基點（與2024年初至今的100個基點相比），以便於政府債券的發行。

鑑於自2018年以來貿易和投資環境明顯轉變，新市場更趨多元化並持續擴大，加上高科技產品競爭力增強，以及中國對新興市場和歐洲的創紀錄的綠地投資，中國出口擁有潛在的強勁增長動力。預計繼今年約5%的增長，中國出口將在2025年實現3%的增長。(wa)