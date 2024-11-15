15/11/2024 09:22

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1992 +26.00 1歐元/人民幣 7.6131 -186.00 100日圓/人民幣 4.6340 -187.00 1港元/人民幣 0.9250 +0.30 1英鎊/人民幣 9.1560 -241.00 1澳元/人民幣 4.6679 -250.00 1紐元/人民幣 4.2323 -201.00 1新加坡/人民幣 5.3709 -83.00 1瑞郎/人民幣 8.1204 -349.00 1加元/人民幣 5.1451 -199.00 1人民幣/林吉特 0.6204 +38.70 1人民幣/俄羅斯盧布 13.7276 +1003.00 1人民幣/南非蘭特 2.5273 +40.00 1人民幣/韓元 194.1700 -14.00

《經濟通通訊社15日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾稱聯儲局無需急於降息，疊加市場仍在消化特朗普當選後的通脹預期，美指和美債收益率保持強勢，人民幣中間價仍面臨下行壓力，監管層持續強力過濾單邊預期，避免市場大幅波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1992，較上個交易日跌26點子，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離續擴大至近500點，上個交易日報7.1966。