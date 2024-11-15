15/11/2024 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶26點子報7.1992，刷逾14月低
《經濟通通訊社15日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾稱聯儲局無需急於降息，疊加市場仍在消化特朗普當選後的通脹預期，美指和美債收益率保持強勢，人民幣中間價仍面臨下行壓力，監管層持續強力過濾單邊預期，避免市場大幅波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1992，較上個交易日跌26點子，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離續擴大至近500點，上個交易日報7.1966。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1992
|+26.00
|1歐元/人民幣
|7.6131
|-186.00
|100日圓/人民幣
|4.6340
|-187.00
|1港元/人民幣
|0.9250
|+0.30
|1英鎊/人民幣
|9.1560
|-241.00
|1澳元/人民幣
|4.6679
|-250.00
|1紐元/人民幣
|4.2323
|-201.00
|1新加坡/人民幣
|5.3709
|-83.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1204
|-349.00
|1加元/人民幣
|5.1451
|-199.00
|1人民幣/林吉特
|0.6204
|+38.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.7276
|+1003.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5273
|+40.00
|1人民幣/韓元
|194.1700
|-14.00