15/11/2024 10:40

【聚焦數據】內地10月原煤原油生產增速加快，發電量同比增2%

《經濟通通訊社15日專訊》統計局今日公布，10月份規上工業原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。其中，原煤產量4.1億噸，同比增長4.6%，增速比9月份加快0.2個百分點；日均產量1328.4萬噸。進口煤炭4625萬噸，同比增長28.5%。1-10月份，規上工業原煤產量38.9億噸，同比增長1.2%。進口煤炭4.4億噸，同比增長13.5%。

原油生產增速加快。10月份，規上工業原油產量1777萬噸，同比增長2.5%，增速比9月份加快1.4個百分點；日均產量57.3萬噸。進口原油4470萬噸，同比下降8.7%。1-10月份，規上工業原油產量17764萬噸，同比增長2.0%。進口原油45707萬噸，同比下降3.4%。



*天然氣產量同比增8.4%，進口量增兩成*



原油加工降幅收窄。10月份，規上工業原油加工量5954萬噸，同比下降4.6%，降幅比9月份收窄0.8個百分點；日均加工192.1萬噸。1-10月份，規上工業原油加工量59059萬噸，同比下降2.0%。

天然氣生產較快增長。10月份，規上工業天然氣產量208億立方米，同比增長8.4%，增速比9月份加快1.6個百分點；日均產量6.7億立方米。進口天然氣1054萬噸，同比增長20.7%。1-10月份，規上工業天然氣產量2039億立方米，同比增長6.7%。進口天然氣10953萬噸，同比增長13.6%。



*火電、核電、太陽能發電增速回落*



規上工業電力生產平穩增長。10月份，規上工業發電量7310億千瓦時，同比增長2.1%；規上工業日均發電235.8億千瓦時。1-10月份，規上工業發電量78027億千瓦時，同比增長5.2%。

分品種看，10月份，規上工業火電、核電、太陽能發電增速回落，水電降幅擴大，風電增速加快。其中，規上工業火電同比增長1.8%，增速比9月份回落7.1個百分點；規上工業水電下降14.9%，降幅比9月份擴大0.3個百分點；規上工業核電增長2.2%，增速比9月份回落0.6個百分點；規上工業風電增長34.0%，增速比9月份加快2.4個百分點；規上工業太陽能發電增長12.6%，增速比9月份回落0.1個百分點。(ry)