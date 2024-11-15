15/11/2024 18:04

【聚焦數據】商務部：首十月FDI為6932億，同比降近30%

《經濟通通訊社15日專訊》商務部公布，2024年1-10月，全國實際使用外資(FDI)金額6932.1億元(人民幣．下同)，同比下降29.8%；全國新設立外商投資企業46893家，同比增長11.8%；



從行業看，製造業實際使用外資1923.2億元，服務業實際使用外資4841.6億元。高技術製造業實際使用外資801.8億元，佔全國實際使用外資的11.6%，較去年同期提高0.7個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長61.7%、48.8%和19.5%。



從來源地看，德國、澳洲、新加坡實際對華投資分別增長7.5%、6%、4.4%(含通過自由港投資數據)。(sl)