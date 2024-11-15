15/11/2024 16:56

【數據解讀】大新金融：內需局部改善，房企融資仍面臨困難

《經濟通通訊社15日專訊》中國10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至5.3%，低於市場預期的5.6%；首10月全國固定資產投資則同比增3.4%，略低於預期。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，10月內需局部有改善跡象，零售除了續受惠部分消費品及新能源車更新補貼外，其他消費品有明顯改善，或受惠房地產市場氣氛改善及失業率回落，同時今年各零售商提早推出雙十一優惠活動所致。固定資產投資和工業生產都遜於預期，但當中製造業投資和生產都有所加快，或反映廠商對前景看法有所改善。



首10月房地產開發投資則跌幅擴大0.2個百分點至10.3%，再創疫情以來最大單月跌幅。商品住宅銷售額跌幅收窄2個百分點至22%，連續兩個月改善。10月新建商品房樓價按月跌幅收窄0.2個百分點至0.51%。溫嘉煒指，住宅銷售和價格跌幅均明顯收窄，反映置業人士對穩樓市措施初步反映正面；不過房地產投資跌幅擴大，或顯示房企融資仍面臨困難。



將繼續觀察內地經濟改善情況是否持續，若11月經濟數據進一步改善，不排除會再調整今年經濟增長預測，但暫時維持全年增長4.8%的估計。(ct)