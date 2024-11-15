15/11/2024 11:14

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.4700 + 1.40 1周 1.6850 + 1.10 2周 1.8050 + 0.00 1個月 1.7960 + 0.00 3個月 1.8560 - 0.20 6個月 1.8780 - 0.30 9個月 1.8890 - 0.40 1年 1.8990 - 0.50

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，為對沖中期借貸便利(MLF)到期和稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行9810億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。逆回購操作規模創2020年2月以來單日新高。公開市場今日有122億元逆回購到期，即今日淨投放9688億元。此外，今日還有14500億元MLF到期，全口徑計，今日收水4812億元。本周人行共進行18014億元7天期逆回購，因本周公開市場有843億元逆回購到期，即全周淨投放17171億元。計及今日到期的14500億元MLF，本周淨回籠2671億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜及一周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)