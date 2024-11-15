15/11/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升57點子，報7.2352

《經濟通通訊社15日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾稱聯儲局無需急於降息，疊加市場仍在消化特朗普當選後的通脹預期，美指和美債收益率保持強勢。人民幣兌一美元中間價今報7.1992，較上個交易日跌26點子，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離續擴大至近500點，上個交易日報7.1966。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開57點子，報7.2352，上個交易日即期匯率收盤報7.2409。



中間價與市場預測偏離擴至8月初以來最大，表明監管仍有意將市場價波動區間下行穩定在7.35一線，避免市場預期大幅波動；但外部環境仍未改善，人民幣調整趨勢未改。



市場人士認為，近期中國監管層再次出手平滑人民幣匯率跌勢，降低美元單邊強勢的影響，預計需要看到中美貿易戰更明顯的升級，監管層才會允許人民幣更大幅度的調整。



加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯主管Alvin Tan稱，過去幾日人民幣波動區間上限被定在7.34附近，表明人民幣7.30-7.35區間對中國央行而言仍然敏感。



而國際金融協會(IIF)最新觀點認為，特朗普的高關稅口號更多的是談判籌碼，並非嚴格的政策目標，特朗普仍可能與中國達成潛在的交易，這或阻止人民幣測試7.3上限；需要指出，特朗普政策具有不可預期性，中國如何應對以及人民幣變化的的速度和深度也存在很大不確定性。(sl)

