15/11/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升99點子，報7.2310

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2310，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，暫脫離三個半月低位，全日在7.2255至7.2423之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升163點子，報7.2362。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1992，較上個交易日跌26點子，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離續擴大至近500點，上個交易日報7.1966。



中間價與市場預測偏離擴至8月初以來最大，表明監管仍有意將市場價波動區間下行穩定在7.35一線，避免市場預期大幅波動。



市場人士表示，美聯儲降息空間不斷收縮，美元指數和美債收益率升勢不止，人民幣面臨的外部壓力有增無減，監管於離、在岸市場打出維穩組合拳，寄望緩和人民幣跌勢；但預計人民幣貶值趨勢短期也難以逆轉，操作上仍可考慮逢低購匯。



也有市場人士預計，需要看到中美貿易戰更明顯的升級，監管層才會允許人民幣更大幅度的調整。



高盛最新觀點認為，預計美國將對中國商品徵收平均20%的額外關稅，其中大部分或全部將在2025年上半年徵收，這將導致中國明年實際GDP增速下降0.7個百分點，人民幣將在三個月內跌至7.4元，6-12月內跌至7.5元。(sl)