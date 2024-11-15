15/11/2024 09:56

【聚焦數據】統計局：十月70城樓價降幅環比收窄或轉漲，同比穩

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布2024年10月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，2024年10月，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲、同比降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。



*一線城市二手樓價環比近13個月首次轉漲*



10月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，上海和深圳分別上漲0.3%和0.1%，北京和廣州均下降0.7%。一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降1.2%轉為上漲0.4%，為近13個月以來首次轉漲。其中，北京、上海和深圳分別上漲1.0%、0.2%和0.7%，廣州下降0.4%。



10月，二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅環比下降0.4%，降幅收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅收窄0.2個百分點；二手住宅環比下降0.6%，降幅收窄0.3個百分點。



10月，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有7個，比上月增加4個；二手住宅環比上漲城市有8個，比上月增加8個。



*一線城市一二手樓價降幅收窄*



10月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降4.9%、10.4%和8.1%，上海上漲5.0%。一線城市二手住宅銷售價格同比下降9.6%，降幅收窄1.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.4%、6.7%、12.5%和10.9%。



10月，二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降6.0%，降幅比上月擴大0.3個百分點；二手住宅同比下降8.8%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降6.6%和9.0%，降幅均與上月相同。



*更多從業員預期未來半年一二手樓價持穩或上漲*



國家統計局對70個大中城市在10月開展的月度房價問卷調查顯示，預期未來半年新建商品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔比繼續提升，分別為75.9%和60.4%，分別比上月提高17.6個和15.0個百分點。(sl)

