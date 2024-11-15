15/11/2024 10:05

【聚焦數據】測算：十月70城樓價環比跌幅0.5%，七個月最小

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局今日公布10月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.9%，續創逾九年最大降幅；10月環比跌幅則收窄至0.5%，為七個月最小降幅。



經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有七個（上月三個）；下跌63個（上月66個）；持平的有零個（上月一個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，10月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲、同比降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。



此前官方數據顯示，中國商品房銷售面積自2007年以來首次「銀十」超過「金九」，其中，10月新建商品房網簽成交量同比增長0.9%，比9月同比擴大12.5個百分點，自去年6月份連續15個月下降後首次實現增長。(sl)



