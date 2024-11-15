15/11/2024 12:00

【數據解讀】東方金誠：料年底消費增速續升、工業生產增速超5%

《經濟通通訊社15日專訊》中國10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至5.3%，低於市場預期的5.6%；當月全國城鎮調查失業率及31城失業率均為5%，創四個月新低。首10月全國固定資產投資則同比增3.4%，略低於預期。



*刺激政策效果進一步顯現，10月宏觀數據普遍向好*



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，10月宏觀數據普遍向好，宏觀經濟景氣度明顯上升，背後是9月末人行降息降準落地、房地產支持政策大幅加碼等一攬子增量政策陸續出台，令10月市場信心大幅改善，樓市顯著回暖。此外，前期擴投資、促消費政策效果也在進一步顯現。



王青分析，10月工業增加值同比增速不升反降，主要原因是當月發電量增速同比下滑較快，對整體工業生產數據形成較大擾動。不過，在工業生產中佔比約八成的製造業增加值同比增速加快。增量政策推動市場信心改善，帶動生產提速是主要推動力量。另外，10月出口超預期，也會對工業生產有一定拉動作用。



王青認為，伴隨一攬子增量政策發力顯效，年底前消費增速還有上升空間，工業生產增速會保持5%以上的較快增長水平，基建投資將進一步加快，製造業投資會繼續處於接近兩位數的高位狀態，而在「白名單」項目貸款撥付加速支持下，房地產投資降幅有望收窄。預計四季度GDP同比會達到5.2%左右。(sl)