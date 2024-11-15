15/11/2024 14:01

中國財政部於沙特成功發行20億美元主權債，認購倍數近20倍

《經濟通通訊社15日專訊》中國財政部表示，於當地時間13日代表中央政府在沙特阿拉伯首都利雅得成功簿記發行了20億美元主權債券。其中，3年期12.5億美元，發行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發行利率為4.340%。



財政部表示，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，總認購金額397.3億美元，是發行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數達27.1倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點，創美元債券市場最低利差紀錄。



財政部又指，此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別佔比68%、8%、20%、4%，中東地區投資者佔比創歷史新高；主權、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別佔比9%、50%、37%、2%、2%。此次發行的債券將在香港聯合交易所和納斯達克迪拜上市。



滙豐在此次發行中擔任聯席主承銷商和聯席帳簿管理人。滙豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王雲峰表示，此次發行是中國財政部首次在中東地區發行外幣主權債券，此次主權債券的成功發行將有助於推動中國與中東金融合作邁上新的台階，也為中東投資者進一步參與中國經濟的高質量發展提供新的途徑。(sl)