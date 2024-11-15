15/11/2024 14:40

【數據解讀】仲量聯行：樓市回暖及以舊換新拉動家電家具消費

《經濟通通訊社15日專訊》中國10月社會消費品零售總額同比增4.8%，增速創八個月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至5.3%，低於市場預期的5.6%；首10月全國固定資產投資則同比增3.4%，略低於預期。另外，路透根據中國官方數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.9%，續創逾九年最大降幅，但10月環比跌幅收窄至0.5%，為七個月最小降幅。



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，10月是穩地產政策密集落地的時間，前期部分被抑制的供應和需求得到了集中釋放，體現在全國住宅銷售面積和住宅銷售額同比降幅均有所收窄，70個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲，房地產市場預期進一步改善。房地產市場回暖，拉動相關地產消費鏈條表現，疊加以舊換新政策助力，家用電器和音像器材類和家具類商品零售額同比漲幅擴大。



*料11月市場繼續企穩回暖*



龐溟預計，在信貸、財稅等多方政策呵護支持下，11月市場表現將保持企穩回暖態勢，住宅價格和交易量將磨底上探。今天數據顯示的積極信號，有望在未來12-18個月內反映在全國房地產開發投資及新開工面積增速回穩並重新正增長上來。(sl)