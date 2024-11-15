15/11/2024 10:00

【聚焦數據】內地10月工業增加值增5.3%，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，10月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.3%，比上月回落0.1個百分點，低於預期增5.6%；環比增長0.41%。1-10月份，工業增加值同比增長5.8%，與1-9月份持平。



10月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.6%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.4%。裝備製造業增加值同比增長6.6%，高技術製造業增加值增長9.4%，分別快於全部規模以上工業增加值1.3和4.1個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.8%；股份制企業增長5.9%，外商及港澳台投資企業增長2.9%；私營企業增長4.8%。



分產品看，新能源汽車、工業機器人、集成電路產品產量同比分別增長48.6%、33.4%、11.8%。