15/11/2024 10:00

【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額增4.8%，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，10月份，社會消費品零售總額45396億元(人民幣．下同)，同比增長4.8%，比上月加快1.6個百分點，大勝預期增3.8%；環比增長0.41%。1-10月，消費零售總額398960億元，同比增長3.5%，比1-9月份加快0.2個百分點。



10月，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額39255億元，同比增長4.7%；鄉村消費品零售額6141億元，增長4.9%。



按消費類型分，商品零售額40444億元，增長5.0%；餐飲收入4952億元，增長3.2%。升級類商品銷售較好，限額以上單位化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長40.1%、26.7%。



在消費品以舊換新政策帶動下，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、汽車類商品零售額分別增長39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分別加快18.7、8.0、7.0、3.3個百分點。



全國網上零售額123632億元，同比增長8.8%。其中，實物商品網上零售額103330億元，增長8.3%，佔社會消費品零售總額的比重為25.9%。1-10月份，服務零售額同比增長6.5%。

