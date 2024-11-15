15/11/2024 10:00

【聚焦數據】內地首10月全國固定資產投資增3.4%，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-10月份，全國固定資產投資423222億元(人民幣．下同)，同比增長3.4%，略低預期3.5%，增速與1-9月份持平；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.6%。



分領域看，基礎設施投資同比增長4.3%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.3%。全國新建商品房銷售面積77930萬平方米，同比下降15.8%，降幅比1-9月份收窄1.3個百分點；新建商品房銷售額76855億元，下降20.9%，降幅收窄1.8個百分點。



分產業看，第一產業投資同比增長2.5%，第二產業投資增長12.2%，第三產業投資下降0.9%。民間投資同比下降0.3%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.3%。



高技術產業投資同比增長9.3%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長8.8%、10.6%。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，電子及通信設備製造業投資分別增長34.5%、9.4%；高技術服務業中，專業技術服務業、電子商務服務業投資分別增長32%、16.3%。



10月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.16%。