15/11/2024 10:00

【聚焦數據】首10月全國房地產投資降10.3%，降幅略擴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-10月，全國房地產開發投資86309億元(人民幣．下同)，同比下降10.3%，降幅較1-9月擴大0.2個百分點；其中，住宅投資65644億元，下降10.4%。



*首10月房屋新開工面積降22.6%*



1-10月，房地產開發企業房屋施工面積720660萬平方米，同比下降12.4%。其中，住宅施工面積504493萬平方米，下降12.9%。房屋新開工面積61227萬平方米，下降22.6%。其中，住宅新開工面積44569萬平方米，下降22.7%。房屋竣工面積41995萬平方米，下降23.9%。其中，住宅竣工面積30702萬平方米，下降23.4%。



1-10月，房地產開發企業到位資金87235億元，同比下降19.2%，降幅較1-9月收窄0.8個百分點。其中，國內貸款12400億元，下降6.4%；利用外資30億元，下降19.1%；自籌資金31483億元，下降10.5%；定金及預收款26444億元，下降27.7%；個人按揭貸款12436億元，下降32.8%。

