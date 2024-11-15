15/11/2024 17:47

【聚焦人幣】外匯局：10月銀行結售匯順差收窄至182億美元

《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布，2024年10月，銀行結匯15378億元(人民幣．下同)，售匯14081億元；1-10月銀行累計結匯134518億元，累計售匯141867億元。



10月銀行代客涉外收入43305億元，對外付款40976億元；1-10月，銀行代客累計涉外收入417169億元，累計對外付款414653億元。



按美元計值，10月銀行結匯2164億美元，售匯1982億美元，結售匯順差182億美元，9月為順差482億美元；1-10月，銀行累計結匯18926億美元，累計售匯19957億美元，結售匯逆差1031億美元，1-9月為逆差1213億美元。



10月銀行代客涉外收入6094億美元，對外付款5767億美元，順差327億美元，9月為順差602億美元；1-10月銀行代客累計涉外收入58688億美元，累計對外付款58332億美元，順差356億美元，1-9月為順差28億美元。



*外匯局：10月跨境資金繼續淨流入，連續3個月創新高*



國家外匯管理局有關負責人解讀數據指，10月中國外匯市場運行平穩，跨境資金延續淨流入。當月跨境收支和銀行結售匯繼續呈現「雙順差」態勢，其中，企業、個人等非銀行部門跨境收支順差328億美元，銀行結售匯順差183億美元。衡量企業結匯意願的結匯率處於年內較高水平，衡量企業購匯意願的購匯率穩中有降，市場預期和交易保持平穩有序，境內外匯供求基本平衡。



貨物貿易跨境資金淨流入保持高位，部分渠道資金流動趨穩。中國外貿保持向好勢頭，帶動貨物貿易相關跨境資金淨流入穩步增加，10月份淨流入規模環比增長9.7%，連續3個月刷新歷史峰值，穩定跨境資金流動的作用進一步增強。此外，居民出境旅遊和留學支出、外商投資企業分紅派息等繼續從季節性高位回落；關聯企業之間跨境借貸往來資金呈現小幅淨流入。(sl)