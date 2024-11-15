15/11/2024 10:38

《港股評論》特朗普當選美國總統之影響（上）

《港股評論》美國總統大選結果出爐，共和黨候選人特朗普獲勝，「特朗普交易」跡象浮現。特朗普提出的四種可能對美國經濟產生重大影響的政策分別是：企業減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民以及鼓勵化石能源。以下我們探討美國經濟、美元、黃金，在美國總統大選結果後有可能發生情景下的表現。



政綱而言，特朗普再度入主白宮，而新政府非常大機會同時掌控參眾兩院，特朗普的新政料大多可順利實行。我們預期美國政府債務上限問題解決速度將提高，有利推出更多刺激經濟計劃，美股會最大機會受惠。我們亦料將大幅削弱美國金融監管機構的權力，並允許公司在較少審查的情況下融資等，將為銀行及金融機構創造更大利潤空間，鼓勵更多金融創新及投資活動。其次，他主張大規模減稅，市場預期將會推動進一步降低企業稅率，甚至可能降低至15%，此舉將提升企業盈利；同時支持傳統能源且支持再度退出《巴黎協定》，較大機會帶動傳統能源價格上揚，但較為不利新能源相關行業發展。新政府或將大幅上調關稅，關稅上升意味貿易壁壘出現，加上其政綱支持美國製造，料同樣利於美國製造業。



黃金方面，市場預測他會繼續向各國徵收更重的關稅，並致力讓製造業重回美國本土，非美貨幣和人民幣的匯率可能會出現較大波動，但這些國家的央行可能會採取措施減少匯率波動性，各國也可能因關稅問題而促使投資者選擇避險至黃金，加上美國聯儲局開啟減息政策，將有利金價升勢。我們對黃金在2025年6月底的目標價為2877美元，明年底前有望上試3062美元。



美匯指數方面，我們預計美元匯率或會進一步上漲，美匯指數在大選結果宣布後，回升至106以上的水平，我們預計隨著美國減息，美匯指數將逐漸回落至102至103水平。市場揣測鑒於特朗普在貿易關稅、移民及經濟議題上的立場，或有機會推高美國通脹水平，因此美匯指數有機會出現先高後低格局，不排除其話語權會影響聯儲局之後的利率前景。



下篇將分析特朗普當選後對美股、港股、債券市場有何影響。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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