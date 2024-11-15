15/11/2024 17:37

首十月3670萬旅客訪港，旅發局料全年貼近4600萬目標

《經濟通通訊社15日專訊》今年首10個月，本港入境旅客約3670萬人次，按年增加37%。旅遊發展局總幹事程鼎一估計，11至12月旅客合共有800萬人次，全年約達4500萬人次，貼近4600萬人次的目標。



*首10月內地旅客增33%*



首10月內地旅客約2840萬人次，按年增加33%，符合預期，特別是國慶黃金周升幅強勁。至於非內地旅客首10月有830萬人次，按年增加54%，當中東南亞市場恢復強勁，泰國、菲律賓等地比2018年更好，但日本及台灣則較差。調查發現，整體旅客滿意度以10分為滿分，有8.8分，高於2018年，95%人表示回重訪香港。



*加緊推廣穆斯林友好旅遊點*



旅發局指出了當前面臨的挑戰，如航班尚未完全恢復至疫前水平、強勢美元和港元增加訪港成本、經濟前景不明朗等。程鼎一說，飛機航班運力正慢慢恢復，目前回復至疫情前約76%，年底或可以達8成多，他相信國泰航空(00293)第二季初可恢復至百分之百。



他又指，香港需集中爭取長線市場旅客，期望航空公司可增加歐洲、北美及澳洲等長途客機的班次。另外，旅發局正加緊推廣本港成為穆斯林友好的旅遊點，最新增39間獲清真認證或由穆斯林經營的餐廳，令總數增至超過140間，酒店則有29間，而景點或會展設施亦有3個。(cl)