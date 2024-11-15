15/11/2024 17:06

【零售債券】金管局：基礎建設零售債3.5%息率對市民具吸引力

《經濟通通訊社15日專訊》政府公布發行基礎建設零售債券，目標發行額200億元，可酌情將發行額提高至最多250億元，保證息率不少於3.5厘，低於上次銀債的4厘。最高發行金額亦比上次銀債最終發行的550億元低。金管局助理總裁(外事)許懷志表示，今批債券息率已考慮一籃子因素，包括近期息率變化，有見息率與去年比較一直都有回軟跡象，認為3.5厘的息率對市民有一定吸引力。至於每批債券的發行金額都因應發行目的及安排而有所不同。



*周國昌建議投資者可抽15至20手*



聯席安排行中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，他相信今次債券發行將受到市場歡迎，因市場預期未來1至3年將會緩慢減息，購入債券可鎖定未來3年回報。現時銀行定存息率亦回落至約3厘水平，因此基建債3.5厘息率屬於吸引，建議投資者若資金較多，可認購15至20手(每手1萬元)。

他又指，政府已累積多年發債經驗，相關債券已被市民熟悉，過往亦見不少客戶再次認購政府債券，亦相信能夠吸引更多新客戶，預計今批債券認購人數或多過去年底綠債發行的30萬人。他又預計，今次線上申請比例達八成。



*滙豐料短債受歡迎*



滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，美國聯儲局於9月及早前減息合共75基點，今次基建債券較早前銀債保底息率減50基點亦屬合理，他並預期未來短債會受歡迎。估計2025年短債是其中一項表現最好的資產。(cl)