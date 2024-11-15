15/11/2024 16:59

左萍因違反《收購守則》遭證監會施加六年冷淡對待令

《經濟通通訊社15日專訊》證監會公開譴責左萍違反《收購守則》下的強制全面要約責任，並對其施加為期六年的冷淡對待令。

證監會指，在2023年11月2日至2023年11月20日期間，左在市場上多次買入並賣出國茂控股(08428)股份。鑑於上述的交易，她在2023年11月20日所持的國茂股權，由原本的0%增至佔國茂當時已發行股本的30.22%，因而觸發了《收購守則》規則26.1下的強制全面要約責任。她當時並無就國茂的股份作出任何全面要約。

左承認違反了《收購守則》，令國茂股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意上述紀律行動。

證監會指，左的行為未能符合她理應達到的標準，並構成了對《收購守則》其中一條最重要條文的漠視，故應受到嚴厲的紀律處分。(cl)

