15/11/2024 09:05

【美國減息】聯儲局主席鮑威爾：經濟表現強勁，減息不急於一時

《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局主席鮑威爾周四(14日)在達拉斯發表講話稱，近期美國經濟表現相當好，聯儲局有謹慎減息的空間。

他表示，經濟未傳遞出任何需要急於降低利率的訊號，較好的經濟狀況使聯儲局有能力在做決策時謹慎行事。當達到或接近中性利率水平時，可能需要放慢步伐，以便更準確地做出決策。

聯儲局從9月開始減息，上周再次下調政策利率0.25厘。鮑威爾的言論似乎與聯儲局同事的觀點一致，即傾向於循序漸進地下調利率。

Stifel Financial Corp首席經濟師Lindsey Piegza表示，現時正處於按下暫停鍵的邊緣，預測到明年1月會有一次按兵不動，明年最多只會減息3次。(rc)