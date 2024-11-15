15/11/2024 10:11

【外圍經濟】美國10月最終需求PPI按月升0.2%，符合預期

《經濟通通訊社15日專訊》美國10月最終需求生產物價指數(PPI)按月升0.2%，符合市場預期，9月數字則持平；按年升幅2.4%，略高於市場預期。

根據美國勞工統計局的數據，剔除食品及能源項目的核心PPI，按年升3.1%，較預期高0.1%，按月則升0.3%，符合預期；剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI按月升0.3%，按年上升3.5%。



*新領失業救濟人數出乎意料下降*



美國上周新領失業救濟人數出乎意料降至21.7萬人，按周減少4000人，市場原先預期增加至22.3萬人，亦是5月以來的最低水平。

美國勞工部報告顯示，過去4周平均申領失業人數減少6250人，至22.1萬人；持續申領失業救濟人數的四周平均值則降至187萬人。(rc)