15/11/2024 11:32

【外圍經濟】巴郡上季減持蘋果，新買入連鎖薄餅店

《經濟通通訊社15日專訊》巴郡最新提交的13F報告顯示，巴郡第三季度新買入連鎖薄餅店多美樂薄餅(Domino's Pizza)，以及泳池設備批發經銷商Pool Corp的股票。此外，巴郡繼續減持蘋果及美國銀行的股票。

巴郡截至9月30日持有多美樂薄餅約130萬股，總值5.5億美元，另持有Pool Corp約40萬股，總值1.5億美元。

與此同時，巴郡減持大部分在早前一季買入的化妝品連鎖店Ulta Beauty。蘋果持倉量較上季下降25%至3億股，佔投資組合比重26.2%，仍是最大重倉股。

截至9月底，巴郡淨現金達3252億美元，較年初的1680億美元大增。(rc)