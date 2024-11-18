18/11/2024 17:37

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表演講，歐元區公布貿易收支

《經濟通通訊社18日專訊》美國當選總統特朗普採納鷹派人物組閣，引發市場對經濟前景擔憂，聯儲局官員發表的言論又打壓了減息預期，美股三大指數上周五（15日）收市報跌。納指跌427.53點或2.24%，報18680.12點；道指跌305.87點或0.70%，報43444.99點；標普500指數跌78.55點或1.32%，報5870.62點。港股方面，恆生指數收市報19576，升150點或0.8%，成交1411億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。10:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發言。10:30pm，英國外交大臣拉米主持聯合國安理會關於中東問題的會議。11:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在Financial Markets Group秋季會議上致歡迎辭。19日凌晨1:30am，歐洲央行總裁拉加德在貝爾納丹學院發表演講；2:30am，拉加德在巴黎一個會議上發表演講。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布9月貿易收支，未經季節調整料由46億歐元升至60億歐元，經季節調整料由110億歐元降至77億歐元。11:00pm，美國公布11月NAHB房屋市場指數，料由43降至42。明日5:00am，美國公布9月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：信也科技(US.FINV)、小牛電動(US.NIU)、攜程網(US.TCOM)、塗鴉智能(US.TUYA)等。(wa)