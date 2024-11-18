18/11/2024 07:50

《國金頭條》降息預期回落，美股三大指數受挫，納指跌近430點

《經濟通通訊社18日專訊》美國當選總統特朗普採納鷹派人物組閣，引發市場對經濟前景擔憂，聯儲局官員發表的言論又打壓了減息預期，美股三大指數上周五（15日）收市報跌。



納指跌427.53點，或2.24%，報18680.12點。道指跌305.87點，或0.70%，報43444.99點；標普500指數跌78.55點，或1.32%，報5870.62點，創兩個月最大跌幅。



美股三大指數本周同時錄得跌幅，道指累計跌1.24%；標普500指數下跌2.08%；納指跌3.15%。此前當選總統特朗普提名對疫苗持懷疑態度的小甘迺迪，出任美國衛生部長，醫療健保股走低，迷幻類藥物股上漲。



分析指，大選後的股市蜜月期似乎即將結束，隨著聯儲局官員的講話抑制了對大幅降息的預期，市場最初對特朗普任期下企業增長的樂觀情緒開始消退。



*日圓、英鎊持續貶值*



市場對聯儲局於今年內再度減息的預期，從83%降至59%，進一步推動美元走強，美匯指數升至106.81附近，創下自9月以來單周最大升幅。



日圓持續貶值，美元兌日圓一度升至156.74，創下7月23日以來的最高水平。日本財務大臣加藤勝信表示，當局將對匯率過度波動採取適當舉措，並再次警告交易商不要過度壓低日圓。



英鎊兌美元走勢持續低迷，報1.2662，本周累計跌幅近2%，為2023年1月以來的最大單周跌幅。英國經濟數據疲弱加劇市場對其經濟前景的擔憂。目前市場預期英國央行將在12月暫停減息，英國央行放慢減息步伐或可支持英鎊。



*金價連續六個交易日下跌*



金價連續六個交易日下跌，紐約期金下跌0.26%，報每盎司2565.92美元。市場對石油需求前景不確定，加上聯儲局減息預期下降，以及全球供需失衡情況下，油價承壓向下，紐約期油下跌2.44%，報每桶67.02美元；布蘭特期油跌2.09%，報每桶71.04美元。(jf)