18/11/2024 16:02

【外圍經濟】高盛報告：央行買盤將推動金價明年上3000美元

《經濟通通訊社18日專訊》高盛將黃金列入2025年首選大宗商品交易之列，指央行買盤和美國明年降息前景等因素，可能令金價在特朗普總統任期內，進一步漲至紀錄高位。



高盛在報告中重申，黃金到2025年12月的目標位在每盎司3000美元。這一預期的結構性驅動因素是央行需求增加，而聯儲局降息將產生周期性提振效果。報告還指出，如果貿易緊張局勢史無前例的升級，這可能會重振黃金的投機頭寸。



金價今年上演了強勁的漲勢，屢次刷新紀錄高點。在特朗普贏得總統大選並提振美元之後，金價回落。現貨金最新報每盎司2593美元左右，上個月觸及每盎司2790美元上方高位。(jf)