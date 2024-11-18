18/11/2024 16:39

《豪論國金－李振豪》美國總統大選後的操作（三）

《豪論國金》過去兩周分享了美國大選後按時段的投資操作，本周將分析明年1月20日就職典禮前的市場走勢預測。



共和黨除了勝出總統大選，並同時拿下參眾議院的控制權，造就所謂「紅色浪潮」的執政格局。近10屆總統大選中，只出現在2003至2007年間小布殊及2017至2019年間特朗普的執政時代。經濟數據上，兩次的利率走勢呈現出先高後低走勢，暗示早前市場普遍認為利率將有序下降的預測有可能隨時修正。另外，當時按季GDP走勢波動頗大，小布殊執政時最高及最低值分別是6.8%及0.6%，而特朗普則4.8%及0.6%，暗示未來經濟有可能較早年反覆。但「紅色浪潮」全期的GDP都出現增長，分別是小布殊的0.4%及特朗普的0.8%，加上期間兩者都沒有出現過負值，預計 未來經濟出現衰退的機會不高。綜合而言，市場普遍預期美國經濟將出現軟著陸的機會仍然 偏高。



參考全球主要股市在「紅色浪潮」中的表現，小布殊執政時，亞洲及新興市場造好，但特朗普期間則美股明顯更勝一籌，相信與其執政方針，尤其「美國優先」等策略有關。參考特朗普本屆選舉時再次強調「美國優先」的政綱，暗示未來美股應可看高一線：1）若企業稅率下降，將有利中小型股票指數，個人稅務若寬減，則有利非必需品板塊；2）能源若增產將壓抑油價，但需求疲弱將抵消其利好影響；3）對AI及數字貨幣的支持，將利好科技及其相關行業，例如數據中心及電力股；4）工業及貿易政策將有機會引流生產線回歸美國本土，料將有利高端工業；5）移民政策或有利本地勞工，刺激就業，有利非必需品板塊；6）若取消強制醫保及放寬對保險公司規定，將有利醫療護理相關行業。



當然，注意選舉政綱有可能與實際操作差距甚遠，不容忽視其政策風險。另外，標普500指數的預測市盈率已升至近25倍水平，估值較過去5年數據都偏高，兼且就職典禮前「Sell on Fact」情緒將可能有所增加，或出現7%至8%的健康調整，實屬合理現象。



保持靈活，地區及板塊多樣化，將有利分散風險。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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