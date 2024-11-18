18/11/2024 10:32

【互聯互通】陳茂波︰未來推動「互聯互通」發展需抓緊三大主軸

《經濟通通訊社18日專訊》內地與香港金融市場「互聯互通」十周年，財政司司長陳茂波在網誌表示，「互聯互通」促進內地和世界資本雙向流動，讓國際投資者可以通過香港直接而便捷地投資內地市場，分享內地經濟發展的成果，同時也讓內地投資者利用香港便捷地進行境外資產配置，實現互利共贏。



*互聯互通合資格股票佔三地市場上市公司總市值9成*



他指出，十年過去，在股票市場的「互聯互通」方面，合資格股票數目由最初滬港通時候的合共800多隻，增加到現時滬深港通合共超過3300隻，佔三地市場上市公司總市值的9成。



*港股市場總市值十年增長四成*



他又指，內地投資者南向買賣港股，在今年首三季度的平均每日成交額達380億元，與2014年滬港通開通首月相比，增長了40倍，並佔港股市場成交總額的16.9%。至於境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季的日均成交額達1230億人民幣，比十年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。「互聯互通」十年來穩步深化和拓展，讓兩地金融市場聯動發展。港股市場至今總市值達35萬億元，較十年前增長了約四成，是本地生產總值的11倍。



*需抓緊三大發展主軸*



陳茂波指出，未來在推動「互聯互通」進一步深化發展上，有三個主軸需要繼續抓緊。包括︰繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。即除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。



第二，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用。國家正全力推動金融強國建設、積極深化金融體制改革、推動高水平對外開放。在「互聯互通」的基礎上，進一步豐富產品類別、擴大標的範圍，在風險可控下不斷推動各種政策和產品創新，貢獻國家發展。



第三，善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。過去幾年，由「債券通」到「互換通」，以至推動人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，都有利豐富離岸人民幣投資產品的類別和風險管理，讓離岸人民幣持有人有更多投資選項和風險管理工具。(kl)











