18/11/2024 11:00

【互聯互通】證監會：新經濟企業在港股市值佔比提升至接近四成

《經濟通通訊社18日專訊》證監會主席黃天佑出席港交所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，一直以來香港發揮差異化優勢，與內地市場形成互補，助力國家高質量發展，同時讓海內外的投資者分享發展紅利。



他表示，香港市場落實了國際化的遊戲規則，法規與監管制度，在上市公司方面，港股市場和海外企業市值共達3.5萬億港元，當中不乏國際金融機構和消費品牌，近期也積極與亞洲及一帶一路地區的市場深化聯繫，港交所認可的國際交易所數量提升至19家，將促進上市企業和基金來源更多元化，又指新經濟企業在港股的市值佔比大幅度提升至接近四成。



他指出，展望未來，香港必須國際化及多元化，兩者的優勢下鞏固自身市場的特色，與內地市場形成有效的互補，並積極利用粵港澳大灣區的發展作為切入點，融入國家發展大局。(bn)