18/11/2024 11:26

【互聯互通】余偉文：正與內地監管當局商討為債券通南向通擴容

《經濟通通訊社18日專訊》金管局總裁余偉文出席港交所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，近期正與內地監管當局，商討為債券通南向通擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如加入證券、保險等非銀行金融機構，亦一直與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管理工具箱，提升人民幣資產吸引力。



他表示，香港一直是國家改革開放的積極參與者，香港是基金進駐內地的樞紐，亦指香港作為國家金融開放的試驗場和防火牆的角色，通過一系列的技術創新和兩地的監管合作先行先試，踏實穩妥地助力國家引進來和走出去的開放進程。



他指出，十年期間，境外投資者投資在岸股票總餘額增加超過了5倍，達到目前超過3萬億元人民幣，而自開通以來，債券通北向通月均交易量也大幅增加至目前超過430億人民幣，佔境外投資者在內地銀行間債券市場超過一半的成交，往後看到國際投資者對於中國資產的需求將會慢慢提升，互聯互通也將會發揮更顯著的作用。



展望未來，他續指，局方將不斷發展壯大互聯互通的機制，同時促進人民幣國際化和離岸人民幣業務的生態圈的建設。(bn)



