18/11/2024 11:34

【互聯互通】陳翊庭：互聯互通機制運作順暢，成交活躍度不斷提升

《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席港交所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，十年來互聯互通機制一直運作順暢，投資範圍不斷延伸，服務不斷優化升級，成交活躍度不斷提升，互聯互通不僅大力推動了內地資本市場的對外開放和人民幣國際化進程，也成為了香港區別於其他國際金融中心的最獨特故事。

她指出，目前滬深港通已經成為國際投資者交易和持有內地A股的主要渠道，接近77%的外資通過這個渠道持有內地的股票，債券通北向通也已經成為了國際資本投資內地債券市場的主渠道，而國際投資者投資內地債券市場的交易中，一半以上是通過債券通進行。

她續指，展望未來，中國資本市場對外開放的大門只會愈開愈大，而作為全球第二大經濟體，在中國金融市場中，目前外資持有內地股票和債券的比例不到5%，還有很大的提升空間，尤其是隨著全球經濟發展的中心向東轉移，以及中國經濟進入高質量發展階段，中國將會為世界提供更大的投資機遇，並指港交所必須在連接資本與機遇，連接中國與世界發揮更大的作用。(bn)