18/11/2024 11:51

【互聯互通】中證監：加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放

《經濟通通訊社18日專訊》中證監主席吳清以視像形式在互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，在中國資本市場發展壯大的過程中，國際投資者一直扮演十分重要的角色，未來將會堅持市場化、法制化、國際化的方向，為投資者投資中國市場創造更好環境，亦會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展。



吳清表示，當局正加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，在市場開放、跨境投融資便利化等方面，將推出更多務實的舉措。



*續優化完善互聯互通機制*



中證監副主席李明出席論壇時表示，將以落實好對港合作舉措為抓手，繼續優化完善互聯互通機制，進一步健全境外上市監管協調機制，共同支持科技創新和新質生產力發展，深化機構產品合作，加強兩地監管合作，共同維護兩地市場健康穩定發展。



他提到，中證監堅定不移，貫徹落實一國兩制方針，推動兩地市場務實合作，促進兩地資本市場互利共融，協同發展，中證監今年4月公布的放寬五項資本市場對港合作措施，目前有序落地，進展順利。(bi)