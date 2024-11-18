18/11/2024 13:12

【互聯互通】陳茂波：互聯互通機制續創新，將朝著從量到質發展

《經濟通通訊社18日專訊》財政司司長陳茂波出席互聯互通十周年高峰論壇致辭表示，隨著時間推移，互聯互通各項目都迎來「量」的增長，整個機制未來持續創新，將從「量」走向「質」的發展，本港的國際化發展「含金量」將進一步提高，進一步鞏固及提升國際金融中心地位。



*互聯互通機制下，香港將匯聚更多「錢財」及「人才」*



陳茂波表示，隨著國家加深與全球各地的經貿聯繫，持續推動金融高水平對外開放，內地企業會加快加大到境外投資，國際上往內地的投資也會持續增加。在互聯互通機制下，香港將繼續是國家與世界金融市場最關鍵的交匯點，匯聚更多「錢財」及「人才」。



他表示，通過互聯互通，本港能引入更多國際資金，貢獻國家的實體經濟發展，互聯互通機制不斷的深化和擴容，有利於更多以人民幣計價的股票、債券和風險管理產品的發展，助力人民幣國際化的穩慎有序推進，貢獻金融強國建設。



*互聯互通是吸引國際投資者的關鍵舉措*



陳茂波又稱，互聯互通是國家在改革開放道路上的制度改革和機制創新，持續為資本市場釋放活力和創造力，是為內地和香港市場成功吸引國際投資者到來的關鍵舉措。在10年來，互聯互通機制這條「大橋」，「行車道」數量持續增加，每條車道流量持續提升，往返的不單是產品和資金，更是投資人對兩地市場的認識、了解和關注。(bi)