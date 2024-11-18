18/11/2024 12:02

【互聯互通】陳國基：滬深股通已成外資投資內地股市最信賴途徑

《經濟通通訊社18日專訊》署理行政長官陳國基今日出席港交所(00388)互聯互通十周年高峰論壇的致辭時表示，「滬深股通」已成為國際投資者投資內地證券市場最信賴的途徑，每日平均交易額從2014年推出時的約60億元人民幣，上升至今年截至10月的平均超過1360億元人民幣，升幅達23倍，佔滬深證券市場總交易量約8%。以內地A股市場來說，超過70%的國際投資者，是經香港的「滬深股通」將資金投入內地。



在「港股通」方面，每日交易額從2014年推出時的約9億港元，上升至今年截至10月的平均接近440億港元，升幅達46倍，佔香港證券市場總交易量約17%，累計為香港股市帶來超過3.4萬億港元的淨資金流入。



藉著「滬深港通」的成功基礎，當局接連推出了新項目，將互聯互通的範疇，由股票擴展至債券、理財和衍生產品，增強市場的流動性和深度，擴大投資者基礎，同時讓香港更好地發揮獨特的金融專業優勢。



2017年推出的「債券通」，到今年9月底，境外機構透過「債券通」等渠道持有內地債券的總規模超過44000億元人民幣。「北向通」的每日平均成交量也一直在增長，由最初推出時的22億元人民幣，到今年首三季超過430億元人民幣，增長超過19倍。



至於去年5月推出的「互換通」，今年10月的每日平均成交名義本金已超過190億元人民幣，比剛推出時增長接近5倍。(cl)