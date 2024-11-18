18/11/2024 16:32

《本港經濟》最新失業率升至3.1%，高於市場預期

《經濟通通訊社18日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，今年8-10月，本港經季節性調整的失業率為3.1%，高於7-9月的3%，市場本來預期失業率會維持不變。同期就業不足率則由1.2%下跌至1.1%。勞工及福利局局長孫玉菡預期，隨著經濟繼續增長，勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或繼續會因其業務表現而有所不同。



*失業人數上升800人*



孫玉菡表示，今年8-10月經季節性調整的失業率處於3.1%的低水平，儘管較7-9月微升0.1個百分點。就業不足率微跌0.1個百分點至1.1%。勞動人口及總就業人數輕微下跌，分別減少2200人和3100人至382.79萬人和370.71萬人。失業人數輕微上升800人至12.07萬人。



在不同行業當中，清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業的失業率有較顯著的升幅。另一方面，零售業和餐飲服務活動業的失業率輕微回跌。建造業的失業率保持不變。(cl)



