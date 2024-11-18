18/11/2024 17:43

【互聯互通】許正宇：積極與內地相關部門商討，持續優化互聯互通

《經濟通通訊社18日專訊》互聯互通機制啟動10周年。財經事務及庫務局表示，作為具生命力和延展力的機制，未來會積極與內地相關部門商討，持續優化互聯互通，不斷豐富產品和優化交易機制，為投資者提供更多元化選擇。



截至10月，滬深港通日均成交額，北向達1363億元人民幣，較開通首年增長超過23倍；南向則為439億元，較首年增長超過46倍。目前滬深港通下合資格股票超過3300隻，覆蓋三地市場上市公司總市值90%。



財庫局局長許正宇在社交平台發文表示，互聯互通機制促進內地與世界雙向資本流動，透過提供創新、穩健、高效的交易模式，讓國際投資者更便捷地參與內地資本市場發展，亦為內地投資者提供通過香港平台投資國際市場的機會。



他認為，互聯互通機制反映香港積極擔當起「超級聯繫人」、「超級增值人」角色，不斷鞏固提升國際金融中心地位。(bi)