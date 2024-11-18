18/11/2024 19:47

《再戰明天》歐元區公布CPI，美國公布建築許可等數據

《經濟通通訊社18日專訊》歐元區公布CPI，及美國公布建築許可等數據，料為周二（19日）市場焦點。



*澳洲央行發布貨幣政策會議記錄，同程旅行小鵬公布業績*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間8:30am，澳洲央行發布2024年11月貨幣政策會議記錄。4:45pm，歐洲央行執委埃爾德森在第27屆歐洲金融周期間出席第10屆綠色金融論壇。



數據方面，周二5:00am（本港時間．下同），美國公布9月長期資本流動。6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。9:30pm，美國公布10月建築許可，月率料由下滑3.1%改善至升1.1%；10月新屋動工料由135.4萬降至133.7萬，月率跌幅料由0.5%擴大至1.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:同程旅行(00780)、金山軟件(03888)、小鵬汽車-W(09868)、微博-SW(09898)等。



另外，英偉達(Nvidia)將於周三（20日）盤後公布業績。美國周五（22日）公布11月製造業PMI。(wa)