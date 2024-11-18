18/11/2024 08:29

星展銀行發行全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡

《經濟通通訊社記者吳仲賢18日報道》星展香港與銀聯國際在上海共同宣布，推出全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡。該卡支援14種幣種直接支付，將極大優化用戶跨境支付體驗。



銀聯國際已與星展銀行在大灣區、東盟地區等開展廣泛合作，服務境外居民。基於互信互贏的合作基礎，此次星展銀行與銀聯創新跨境金融服務，面向港澳居民發行首張銀聯國際多幣種扣帳卡，支持港元、人民幣、澳元、加拿大元、丹麥克朗、日元、紐西蘭元、挪威克朗、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎、英國鎊、美元和歐元14種幣種直接支付，為跨境需求多元的持卡人免除多幣種轉換費用。該扣帳卡還配備了豐富權益，持卡人可享尊尚禮遇及錦繡權益，覆蓋粵港澳大灣區。



星展銀行(香港)香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰表示，在推動區域金融一體化的 宏觀戰略下，星展銀行與銀聯國際共同推出這款多幣種扣帳卡，旨在為客戶提供無縫的跨境支 付體驗，而通過創新的金融產品和服務，該行不僅滿足區域內及全球市場的多元需求，更致力於提升客戶的消費體驗和安全保障，亦指其目標是確保每位客戶在全球都能便捷、安全地進行支付，助力區域經濟的可持續發展，相信是次合作將為客戶帶來前所未有的便利，促進經濟的互聯互通，推動區域經濟的蓬勃發展。



中國銀聯黨委書記兼銀聯國際董事長董俊峰表示，作為重要金融基礎設施和全球領先的國際卡組織，銀聯今年以來積極推進「錦繡行動2024」，著力提升國際業務當地語系化水準，將支付服務拓展到全球更多居民。此次發行的全新多幣種銀聯鑽石扣帳卡是最新業務成果，將為香港居民日常和跨境消費帶來更便利、安全、優惠的支付選擇。未來，銀聯願與星展銀行一道，憑藉雙方優勢資源，進一步深化合作廣度和深度，共同推動金融支付創新發展，促進支付領域互聯互通，打造開放、包容的支付生態系統。