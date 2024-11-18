18/11/2024 08:29

星展香港:料未來港息將繼續下降，做好準備應對利率變化

《經濟通通訊社記者吳仲賢18日報道》星展銀行(香港)香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰在上海出席星展銀行全球首張銀聯多幣種鑽石扣帳卡啟動儀式時表示，留意到美國聯儲局在9月及11月進行減息，該行預期未來利率將會呈下行趨勢，料今年及明年或會繼續進行減息，又指很多原因導致通脹水平會維持在高位，利率或會逐漸下降，而不是急速下降，關注美國新總統上任後會推出什麼經濟政策，該行今後數個季度已做好準備去應對利率方面的變化。



*首9個月財富管理業務表現非常強勁*



他指出，星展業務非常多元化，在過去幾年，該行建立起非常有競爭力的財富管理業務，能抵銷利率的影響，亦看到在過去12個月在全球市場尤其是美國市場，以及許多亞洲的資本市場，包括香港以及中國的資本市場，相關的表現非常好，這也就意味著該行可以產生很多收入和利潤，在今年首九個月該行的財富管理業務錄得非常強勁的業績表現。



*料未來港息將繼續下降*



至於港息方面，他表示，由於港元與美元掛勾，故美聯儲利率的變化將對香港利率的變化產生連鎖反應，看到香港最優惠利率最近也出現下降的情況，認為港息將會跟隨美息的方向，料未來港息亦會繼續下降，該行正非常謹慎地管理香港按揭貸款業務，亦指該行的對公貸款業務出現下行趨勢，但料隨著利率下降，未來將會出現反彈的情況。



*香港是連接內地及世界重要門戶*



毛安杰又提及，香港是連接內地和世界其他地區的重要門戶，而這一角色並沒有改變，因為司法體制仍然非常穩固，以及企業實力等並沒有改變，這些都是香港的優勢，又指香港在當中作為重要橋樑以及金融中心的角色不會改變，而且會愈來愈重要，愈來愈穩固，而大灣區地區對該行來說是進入內地市場的一個切入點，因為非常接近香港，認為大灣區可以幫助該行更好地在內地市場發展業務，並且實現和香港的協同效應。



*港人北上交易增長非常快*



銀聯國際總監兼香港分公司總經理李鵬林表示，今年以來整體銀聯網絡在大灣區內的交易增長，尤其是港人北上方面的交易增長非常快，而從趨勢上說，香港相較於內地，香港的客戶對支付的選擇更多樣化，亦指在大灣區，銀聯有傳統卡機以及二維碼等網絡、形容今年以來相關的交易增長非常好，下一步會繼續往相關方向提供多樣的產品滿足不同客戶的需求。